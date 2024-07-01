Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:53

Гильерме — об уходе из «Локомотива»: «Хотел завершить этап, как того заслуживает футболист, который играл в клубе 17 лет»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший голкипер «Локомотива» Гильерме в соцсетях обратился к болельщикам московской команды.

«Локомотив» 1 июля объявил об уходе 38-летнего бразильца.

«К сожалению, все в жизни имеет свой конец. Завершается жизненный этап, который, слава богу, был ознаменован большим количеством побед, и за который я испытываю гордость. Конечно я представлял , что этот этап завершится по-другому. Я хотел завершить его так, как это заслуживает футболист, который защищал цвета клуба 17 лет. К сожалению, не получилось. Не все от меня зависит.

Я всегда буду благодарен всем людям, с которыми я работал в клубе в течение этого времени: все руководство, президентам, тренерам, игрокам, сотрудникам клуба, которые относились ко мне с заботой. И отдельно хочу благодарить всех болельщиков которые всегда поддерживали меня в любые моменты, плохие и хорошие. Без вас, конечно, столько успехов 100% не было. Я не прощаюсь, говорю: «до скорой встречи!», — написал Гильерме.

Гильерме выступал за московский клуб с 2007 года. Он провел за «Локомотив» 383 матча, пропустил 385 мячей и 143 раза отыграл на ноль.

Маринато Гильерме
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Обсудить
Читайте также
Налоговая арестовала счета Хабиба Нурмагомедова
Уимблдон 2024: главная информация о турнире «Большого шлема»
Во Франции после первого тура выборов в парламент начались масштабные митинги
У Мексики украли плей-офф, Рондон снова забил, а у Месси – идеальная сетка. Что произошло на Кубке Америки-2024 1 июля
В ТМХ назвали причину расцепления вагонов поезда на МЦД-3
В ФССП рассказали о передаче акций кондитерской фабрики Roshen в доход России
Популярное видео
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
Материалы сюжета: РПЛ, лето 2024: трансферы, сборы и товарищеские матчи
Семак: «Еще есть одно вакантное место для иностранца»
Семак: «Латышонку будет проще влиться в команду, поскольку он вратарь»
«Акрон» объявил о переходе сербского полузащитника Джурасовича
Семак — о турнире в Санкт-Петербурге: «Нужно дать возможность новичкам интегрироваться в команду»
Главный тренер «Црвены Звезды» — о турнире в Санкт-Петербурге: «Игра с хорошими клубами — это всегда источник информации»
Главный тренер «Тальереса»: «Был удивлен серьезности предложения «Зенита» приехать на турнир в Санкт-Петербург»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Главный тренер «Црвены Звезды» — о турнире в Санкт-Петербурге: «Игра с хорошими клубами — это всегда источник информации»

Семак — о турнире в Санкт-Петербурге: «Нужно дать возможность новичкам интегрироваться в команду»