Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 22:37

Гильерме: «Пока нет мыслей о завершении карьеры, хочу еще полтора-два года играть»

Микеле Антонов
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший вратарь «Локомотива» Маринато Гильерме рассказал о том, что пока не собирается завершать карьеру.

— Сейчас стараюсь держать форму, тренируюсь. Пока команды нет, но в любой момент может появиться вариант, поэтому я должен быть готов. Пока нет мыслей о завершении карьеры. Я хочу еще хотя бы полтора-два года играть в футбол. Было бы лучше в России играть, но как получится. Из Бразилии и России есть варианты, но пока я думаю. Знаю, что сезон уже идет, но трансферное окно до сентября, поэтому не надо торопиться

— Чем отличается уличный футбол в России и Бразилии?

— Не могу четко ответить на этот вопрос. Я не знаю, как он выглядит в России. В Бразилии это происходит повсюду. Там в каждом районе есть футбольная площадка или поле. Дети в Бразилии действительно любят играть в футбол на улице. Этот опыт помогает футболистам, когда они уже стали профессионалами — характер и технические качества. На маленьком поле сначала было странно. Давно не играл. Обычно в отпуске ничего не делаю. Когда будет свободное время, надо играть побольше.

38-летний голкипер покинул «Локомотив» летом 2024 года в связи с истечением контракта. Россиянин бразильского происхождения выступал за железнодорожников с 2007 года. На его счету 19 матчей за сборную России.

Маринато Гильерме
ФК Локомотив (Москва)
0
Читайте также
Радикалы стерли граффити с итальянской волейболисткой после Олимпиады-2024
Паралимпиада-2024: даты проведения и виды спорта, число медалей и участие России
Умер журналист Евгений Ксензенко
Зарема в ярости от покупки нового игрока, стал известен новый список выставленных на продажу футболистов. Что происходит в «Спартаке»
NYT констатировало продолжение отступления ВСУ в Донбассе
Алаудинов указал на большое количество сдающихся в плен боевиков ВСУ в Курской области
Популярное видео
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В «Оренбурге» прокомментировали судейство в матче против «Ростова»