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Гильерме о новом клубе: «Если бы нашелся вариант в Москве — вообще было бы супер»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший вратарь «Локомотива» Гильерме рассказал о ситуации с поиском нового клуба.

— Я стараюсь поддерживать форму, — приводит слова Гильерме «Евро-Футбол.Ру». — Занимаюсь многими видами спорта: теннисом, футболом, паделом. Самое главное, быть в хороших кондициях.

— Какие-то предложения по работе поступают?

— Было несколько вариантов, но пока не могу ничего сказать. Еще не определился.

— Хотели бы найти работу поближе к Москве или все равно?

— Не обязательно в Москве. Главное, в России. Если бы нашелся вариант в Москве — вообще было бы супер.

— Как оцениваете старт «Локомотива» в этом чемпионате?

— Очень рад за команду. Перед сезоном все переживали по поводу потерь ведущих игроков, но ребята, которые остались, справились с этой непростой ситуацией. Они большие молодцы. Видно, что у «Локомотива» хороший потенциал. Все зависит от самих футболистов. Если будут верить в себя, смогут реализовать свой потенциал и занять высокое место.

38-летний голкипер покинул «Локомотив» летом 2024 года в связи с истечением контракта. Россиянин бразильского происхождения выступал за железнодорожников с 2007 года. На его счету 19 матчей за сборную России.

Источник: Евро-Футбол.Ру
Маринато Гильерме
ФК Локомотив (Москва)

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