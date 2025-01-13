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Сегодня, 22:00

Абаскаль — о разговоре с Угальде: «Он сказал мне, что хочет играть в «Атлетико»

Микеле Антонов
Корреспондент
Гильермо Абаскаль.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль в интервью «СЭ» рассказал о беседе с нападающим красно-белых Манфредом Угальде относительно будущего игрока. В декабре-январе СМИ сообщали об интересе к костариканцу со стороны ведущих европейских клубов, в частности «Манчестер Сити», «Челси», «ПСЖ» и «Монако».

— Команде нужен такой игрок, как Манфред: голодный до побед, бегущий вперед и отдающий всего себя на поле. Потому что Угальде понимает: вся карьера впереди. Вот сейчас в «Атлетико» есть Хулиан Альварес, так?

— Да.

— Однажды Угальде сказал, что хотел бы играть в «Атлетико».

— Отличный выбор.

— Да-да, философия Симеоне во многом основана на прессинге и умении находить свободные зоны. Хулиан прекрасно вписывается в эту игру. Кстати, если Угальде окажется в «Атлетико», то он останется красно-белым, ха-ха! Поэтому: вперед!

22-летний костариканец присоединился к московскому клубу в январе 2024 года, его контракт с красно-белыми рассчитан до 30 июня 2028 года. В нынешнем сезоне Угальде забил 16 голов и отдал 3 результативных паса в 22 матчах. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 15 миллиона евро.

Полностью интервью Абаскаля читайте на сайте «СЭ» завтра, 14 января.

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Манфред Угальде
РПЛ
ФК Атлетико
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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