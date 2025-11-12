Видео
12 ноября, 11:05

Абаскаль — о возвращении в «Спартак»: «Я уже говорил, что моя работа не была завершена»

Микеле Антонов
Корреспондент
Гильермо Абаскаль.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль ответил на вопрос «СЭ» о возможном возвращении в клуб.

«Мой уход был обусловлен некоторыми обстоятельствами, которые тогда стали неизбежными, но теперь их больше нет. Я уже говорил, что моя работа не была завершена, потому что продолжение проекта оказалось невозможным», — сказал Абаскаль «СЭ».

Абаскаль работал в «Спартаке» с 2022 по 2024 год. На посту главного тренера его сменил Деян Станкович. Сейчас испанец работает в мексиканском «Атлетико Сан-Луис».

Станкович был уволен из «Спартака» 11 ноября. Под руководством специалиста красно-белые провели 64 матча во всех турнирах, в которых 37 раз победили, 10 раз сыграли вничью и 17 раз уступили.

В сезоне-2024/25 «Спартак» занял четвертое место в турнирной таблице РПЛ. После 15 туров чемпионата России-2025/26 красно-белые идут на шестой строчке с 25 очками, отставая от лидирующего «Краснодара» на 8 очков.

16

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    Вернусь и прикончу.)

    13.11.2025

  • vlafy

    Мостовой просил за ним не занимать.

    12.11.2025

  • Denizzz77

    ты серьезно? деньги уже кончились?

    12.11.2025

  • руслан магомедов

    Давай бешеная аблацкаля в чмартаг. Пока место главного скакуна свободно. аблацкаля ты ЧЕРТ, какие у тебя могут быть проекты, гандило.

    12.11.2025

  • Олег 70

    да давай прям щас возвращайся-рыжий черт в свинарню:grin:!))))

    12.11.2025

  • Исаев-Штирлиц

    звучит как угроза....типа вернусь и закончу

    12.11.2025

  • тихоновнавсегда

    Микеле!На горшок и спать!

    12.11.2025

  • Иван

    что-то подсказывает, что микеле на подсосе был у Абаскаля. только он и звонит ему. Топотун, видел их на своих гей тусовках?

    12.11.2025

  • Русич Олег

    прямо как в анекдоте: Придет время, вы мне еще ж...целовать будете!

    12.11.2025

  • Garryman

    Абаскаль... Юран... Карпин.... Каррера.... Черчесов... В очередь, дорогие товарищи, в очередь....

    12.11.2025

  • Алексей Павлиди

    Как же им, с.ка, всем российских денег хочется, дармеды, никому на хрен не нужны.

    12.11.2025

  • spartsmen

    это безработица...

    12.11.2025

  • С детства за Уралмаш!

    Что за мякиш в его голове?

    12.11.2025

  • spartsmen

    дбл. и те, кто его нанимал - тоже.

    12.11.2025

