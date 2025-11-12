12 ноября, 11:05
Бывший тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль ответил на вопрос «СЭ» о возможном возвращении в клуб.
«Мой уход был обусловлен некоторыми обстоятельствами, которые тогда стали неизбежными, но теперь их больше нет. Я уже говорил, что моя работа не была завершена, потому что продолжение проекта оказалось невозможным», — сказал Абаскаль «СЭ».
Абаскаль работал в «Спартаке» с 2022 по 2024 год. На посту главного тренера его сменил Деян Станкович. Сейчас испанец работает в мексиканском «Атлетико Сан-Луис».
Станкович был уволен из «Спартака» 11 ноября. Под руководством специалиста красно-белые провели 64 матча во всех турнирах, в которых 37 раз победили, 10 раз сыграли вничью и 17 раз уступили.
В сезоне-2024/25 «Спартак» занял четвертое место в турнирной таблице РПЛ. После 15 туров чемпионата России-2025/26 красно-белые идут на шестой строчке с 25 очками, отставая от лидирующего «Краснодара» на 8 очков.
