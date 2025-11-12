Абаскаль — об увольнении Станковича: «Клуб вложил много денег и не добился результатов»

Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль в разговоре с «СЭ» прокомментировал увольнение Деяна Станковича из клуба.

«Всегда неприятно видеть, как коллегу увольняют с работы. На дистанции клуб вложил много денег и не добился результатов. Я думаю, что в современном футболе это нормально, есть много требований. «Спартак» всегда призван быть чемпионом», — сказал Абаскаль «СЭ».

Станкович был уволен из «Спартака» 11 ноября. Серб возглавлял клуб с лета 2024 года.

Под руководством специалиста красно-белые провели 64 матча во всех турнирах, в которых 37 раз победили, 10 раз сыграли вничью и 17 раз уступили.

В сезоне-2024/25 «Спартак» занял четвертое место в турнирной таблице РПЛ. После 15 туров чемпионата России-2025/26 красно-белые идут на шестой строчке с 25 очками, отставая от лидирующего «Краснодара» на 8 очков.