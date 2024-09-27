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Сегодня, 01:41

Абаскаль: «Приятно делиться и учиться вместе»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-тренер «Гранады» и «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал участие в модуле обучения по программе «В-УЕФА тренер по физической подготовке». Пилотная группа работала в Лужниках 24-26 сентября.

«Большое спасибо за все. Приятно делиться и учиться вместе», — написал Абаскаль в Telegram.

Пресс-служба РФС сообщила, что испанский специалист вместе с врачом «Спартака-2» Павлом Дехановым и начальником отдела подготовки тренеров Академии РФС Сергеем Овчинниковым участвовали в круглом столе во второй день модуля, который был посвящен вопросам коммуникации внутри тренерского штаба.

Футбол
Гильермо Абаскаль

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