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Сегодня, 17:24

Гильермо Абаскаль не покинет «Спартак» зимой

Вячеслав Короткин
Заместитель главного редактора
Гильермо Абаскаль.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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По данным «СЭ», главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль не собирается покидать команду зимой.

7 января в Telegram-канале «Арена Незыгарь» появилась информация о том, что 33-летний испанец имеет предложение от команды чемпионата Испании, которое он считает для себя интересным и всерьез рассматривает.

По нашим данным, эта информация не соответствует действительности и контракт тренера защищен со стороны «Спартака».

Абаскаль возглавляет «Спартак» с июня 2022 года. Под его руководством красно-белые вышли в верхнюю сетку плей-офф Кубка России и занимают второе место в турнирной таблице чемпионата страны с 36 очками после 17 туров и отстают от лидирующего «Зенита» на 6 очков.

Контракт Абаскаля со «Спартаком» рассчитан до 30 июня 2024 года.

РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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