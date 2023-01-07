Гильермо Абаскаль не покинет «Спартак» зимой

По данным «СЭ», главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль не собирается покидать команду зимой.

7 января в Telegram-канале «Арена Незыгарь» появилась информация о том, что 33-летний испанец имеет предложение от команды чемпионата Испании, которое он считает для себя интересным и всерьез рассматривает.

По нашим данным, эта информация не соответствует действительности и контракт тренера защищен со стороны «Спартака».

Абаскаль возглавляет «Спартак» с июня 2022 года. Под его руководством красно-белые вышли в верхнюю сетку плей-офф Кубка России и занимают второе место в турнирной таблице чемпионата страны с 36 очками после 17 туров и отстают от лидирующего «Зенита» на 6 очков.

Контракт Абаскаля со «Спартаком» рассчитан до 30 июня 2024 года.