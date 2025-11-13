13 ноября, 11:08
Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль ответил на вопрос «СЭ» о возможном возвращении в клуб.
«Вернуться работать в России именно в «Спартак»? «Спартак» — это всегда мечта», — сказал Абаскаль «СЭ».
Абаскаль работал в «Спартаке» с 2022 по 2024 год. На посту главного тренера его сменил Деян Станкович. Сейчас испанец работает в мексиканском «Атлетико Сан-Луис».
«Спартак» объявил о расторжении контракта со Станковичем по обоюдному согласию сторон 11 ноября из-за неудовлетворительных результатов.
В сезоне-2024/25 «Спартак» занял четвертое место в турнирной таблице РПЛ. После 15 туров чемпионата России-2025/26 красно-белые идут на шестой строчке с 25 очками, уступая лидирующему «Краснодару» 8 очков.
Petr Bitkin
Любой музыкант скажет, что песенка РФС... Спета. Трите, олухи ::) . Ну как вы не поймёте, что жизнь ваша - вечна?
13.11.2025
mikeV
Как, второй раз??? За что такому маленькому тренеру такое большое счастье??
13.11.2025
mikeV
Тогда следующий Ваноли
13.11.2025
Petr Bitkin
Так и прОсится: "Мечта идиота..." :) Пердак - это пердак. Может за деньги, а может - и "так" :) ... Поверьте, частное предпринимательство всегда гАже, нежели частное, оформленное под "государственное" (впрочем, кто знАет?..). Последнее вообще невосполнимо в будущей жизни :( А социализм..." ну, кое-что есть" (с) кто писАл А. Райкину. Кушайте кактус :)
13.11.2025
Petr Bitkin
Канешна :)
13.11.2025
Николай Викторов
потребнируйся сначала на Реале Мадрид, на худой конец на Баварии, до Спартака тебе, пока далеко.
13.11.2025
AlexCS4
Теперь Абаскаль начал троллить Мостового! У Александра задергался глаз.
13.11.2025
Sandberg
Да исполните же ему мечту, наконец, нелюди!
13.11.2025
ANTI BOMG
Я думал, что хуже чем Абаскаль нет. Но будулай оказался еще хуже! Но и Абаскаль не нужен!
13.11.2025
Jean4
Черчесов?
13.11.2025
Jean4
«Вернуться работать в России именно в «Спартак»? «Спартак» — это всегда мечта», — сказал Абаскаль с грустью в голосе, проверяя баланс своего банковского счета.
13.11.2025
ЗГ из БАНИ
Лихо Абик говорит при живом контракте!Скучно в Мексике?)
13.11.2025
mackevich-petr@tut.by
ну если этого клоуна снова в Спартак возьмут - то это 100% коррупция , откаты, воровство и прочее, в Димамо кстати тоже наблюдается такое уже 10-ки лет, жаль людей, народ, который пашет за копейки ради таких уродов
13.11.2025
Adminni
Мечта срубить легкого бабла) Стакановичу незадолго до увольнения, зачем-то продлили контракт... мне кажется на этом не только он заработал. Ну логика же просто уходит из под ног, зачем надо было это делать?
13.11.2025
AlexCS4
Мостовой занервничал! :)
13.11.2025
выдр
Абаскаль, возвращайся. Порадуй Мостового.
13.11.2025
knight templar
Вот реальный уровень абаскаля. После ухода из спартака с позором провалился дома в испанской гранаде и больше ему не предложили тренировать ни одну из европейских команд. Тренирует атсайдера в отстойном чемпионате мексики и хочет снова вернуться в спартак.
13.11.2025
Soliton Оренбург
пускай Черевченко
13.11.2025
Soliton Оренбург
ха-хха-ха....и действительно
13.11.2025
П_о_в_а_р
Корнелий Ш 40 минут назад Комментарий удален ------------ Всё правильно сделали
13.11.2025
Soliton Оренбург
Фанаты свинарни: "Абаскаль - это всегда мечта"
13.11.2025
hant64
Мечтать не вредно. Не вредно никому от этих мечтаний, в том числе и Спартаку. Так что мечтай на здоровье, Абскакаль)).
13.11.2025
Dmitriy Nekrasov
"Так забудь же про свою тревогу, Не грусти так шибко обо мне. Не ходи так часто на дорогу В старомодном ветхом шушуне."
13.11.2025
Dmitriy Nekrasov
Челестини?
13.11.2025
Garryman
В Спартаке меняют тренеров, как при игре "в города": - Станкович!. Тебе - на Ч.... Так что ищем тренера на Ч.
13.11.2025
gan75
«А как он славно лаял у нас на Бейкер-стрит!»:sunglasses:
13.11.2025
Иван
хрен тебе в морду рыжую
13.11.2025
Корнелий Ш
Год работы и неустойка ещё за год, по факту зарплата х2, не считая подъемных. Мечта конечно.
13.11.2025