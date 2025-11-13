Абаскаль: «Спартак» — это всегда мечта»

Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль ответил на вопрос «СЭ» о возможном возвращении в клуб. «Вернуться работать в России именно в «Спартак»? «Спартак» — это всегда мечта», — сказал Абаскаль «СЭ». Абаскаль работал в «Спартаке» с 2022 по 2024 год. На посту главного тренера его сменил Деян Станкович. Сейчас испанец работает в мексиканском «Атлетико Сан-Луис». «Спартак» объявил о расторжении контракта со Станковичем по обоюдному согласию сторон 11 ноября из-за неудовлетворительных результатов. В сезоне-2024/25 «Спартак» занял четвертое место в турнирной таблице РПЛ. После 15 туров чемпионата России-2025/26 красно-белые идут на шестой строчке с 25 очками, уступая лидирующему «Краснодару» 8 очков.

knight templar Вот реальный уровень абаскаля. После ухода из спартака с позором провалился дома в испанской гранаде и больше ему не предложили тренировать ни одну из европейских команд. Тренирует атсайдера в отстойном чемпионате мексики и хочет снова вернуться в спартак. 13.11.2025

