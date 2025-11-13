Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Главная
Футбол
РПЛ

13 ноября, 11:08

Абаскаль: «Спартак» — это всегда мечта»

Константин Белов
Корреспондент

Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль ответил на вопрос «СЭ» о возможном возвращении в клуб.

«Вернуться работать в России именно в «Спартак»? «Спартак» — это всегда мечта», — сказал Абаскаль «СЭ».

Абаскаль работал в «Спартаке» с 2022 по 2024 год. На посту главного тренера его сменил Деян Станкович. Сейчас испанец работает в мексиканском «Атлетико Сан-Луис».

«Спартак» объявил о расторжении контракта со Станковичем по обоюдному согласию сторон 11 ноября из-за неудовлетворительных результатов.

В сезоне-2024/25 «Спартак» занял четвертое место в турнирной таблице РПЛ. После 15 туров чемпионата России-2025/26 красно-белые идут на шестой строчке с 25 очками, уступая лидирующему «Краснодару» 8 очков.

30

  • Petr Bitkin

    Любой музыкант скажет, что песенка РФС... Спета. Трите, олухи ::) . Ну как вы не поймёте, что жизнь ваша - вечна?

    13.11.2025

  • mikeV

    Как, второй раз??? За что такому маленькому тренеру такое большое счастье??

    13.11.2025

  • mikeV

    Тогда следующий Ваноли

    13.11.2025

  • Petr Bitkin

    Так и прОсится: "Мечта идиота..." :) Пердак - это пердак. Может за деньги, а может - и "так" :) ... Поверьте, частное предпринимательство всегда гАже, нежели частное, оформленное под "государственное" (впрочем, кто знАет?..). Последнее вообще невосполнимо в будущей жизни :( А социализм..." ну, кое-что есть" (с) кто писАл А. Райкину. Кушайте кактус :)

    13.11.2025

  • Petr Bitkin

    Канешна :)

    13.11.2025

  • Николай Викторов

    потребнируйся сначала на Реале Мадрид, на худой конец на Баварии, до Спартака тебе, пока далеко.

    13.11.2025

  • AlexCS4

    Теперь Абаскаль начал троллить Мостового! У Александра задергался глаз.

    13.11.2025

  • Sandberg

    Да исполните же ему мечту, наконец, нелюди!

    13.11.2025

  • ANTI BOMG

    Я думал, что хуже чем Абаскаль нет. Но будулай оказался еще хуже! Но и Абаскаль не нужен!

    13.11.2025

  • Jean4

    Черчесов?

    13.11.2025

  • Jean4

    «Вернуться работать в России именно в «Спартак»? «Спартак» — это всегда мечта», — сказал Абаскаль с грустью в голосе, проверяя баланс своего банковского счета.

    13.11.2025

  • ЗГ из БАНИ

    Лихо Абик говорит при живом контракте!Скучно в Мексике?)

    13.11.2025

  • mackevich-petr@tut.by

    ну если этого клоуна снова в Спартак возьмут - то это 100% коррупция , откаты, воровство и прочее, в Димамо кстати тоже наблюдается такое уже 10-ки лет, жаль людей, народ, который пашет за копейки ради таких уродов

    13.11.2025

  • Adminni

    Мечта срубить легкого бабла) Стакановичу незадолго до увольнения, зачем-то продлили контракт... мне кажется на этом не только он заработал. Ну логика же просто уходит из под ног, зачем надо было это делать?

    13.11.2025

  • AlexCS4

    Мостовой занервничал! :)

    13.11.2025

  • выдр

    Абаскаль, возвращайся. Порадуй Мостового.

    13.11.2025

  • knight templar

    Вот реальный уровень абаскаля. После ухода из спартака с позором провалился дома в испанской гранаде и больше ему не предложили тренировать ни одну из европейских команд. Тренирует атсайдера в отстойном чемпионате мексики и хочет снова вернуться в спартак.

    13.11.2025

  • Soliton Оренбург

    пускай Черевченко

    13.11.2025

  • Soliton Оренбург

    ха-хха-ха....и действительно

    13.11.2025

  • П_о_в_а_р

    Корнелий Ш 40 минут назад Комментарий удален ------------ Всё правильно сделали

    13.11.2025

  • Soliton Оренбург

    Фанаты свинарни: "Абаскаль - это всегда мечта"

    13.11.2025

  • hant64

    Мечтать не вредно. Не вредно никому от этих мечтаний, в том числе и Спартаку. Так что мечтай на здоровье, Абскакаль)).

    13.11.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    "Так забудь же про свою тревогу, Не грусти так шибко обо мне. Не ходи так часто на дорогу В старомодном ветхом шушуне."

    13.11.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Челестини?

    13.11.2025

  • Garryman

    В Спартаке меняют тренеров, как при игре "в города": - Станкович!. Тебе - на Ч.... Так что ищем тренера на Ч.

    13.11.2025

  • gan75

    «А как он славно лаял у нас на Бейкер-стрит!»:sunglasses:

    13.11.2025

  • Иван

    хрен тебе в морду рыжую

    13.11.2025

  • Корнелий Ш

    Год работы и неустойка ещё за год, по факту зарплата х2, не считая подъемных. Мечта конечно.

    13.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    ФК Спартак (Москва)
    Гильермо Абаскаль
    Читайте также
    ЛЭП «Днепровская» отключена на ЗАЭС из-за автоматической защиты
    В ДТП с автобусом под Пермью погиб несовершеннолетний
    Абаскаль просится назад, бывший рулевой «Аталанты» на карандаше. Что происходит с поисками главного тренера в «Спартаке»
    Шевченко и Чжан проведут титульный бой на UFC 322 в Нью-Йорке
    Сборные России и Чили сыграют в Сочи 15 ноября
    Захарова анонсировала ответные меры на ограничения ЕС по визам для россиян
    Популярное видео
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
    «Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
    «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
    «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
    Материалы сюжета РПЛ, 16-й тур: «Спартак» — ЦСКА, «Локомотив» — «Краснодар» и другие матчи
    В РПЛ опять интрига — сразу пять команд идут в группе лидеров после первого круга. Кто станет чемпионом?
    «Сочи» разгромил сборную Перу со счетом 5:1
    Мостовой: «Стоит «Спартаку» оступиться — все, конец. А когда другие проваливаются, то никто слова не говорит»
    Кияшко о возможном бое Дзюбы и Смолова: «Из российских футболистов никто не составит конкуренцию Артему»
    Кузнецов считает, что Кисляку и Глебову рано уходить из ЦСКА: «Есть отрицательный пример Захаряна»
    Кузнецов о ЦСКА: «Армейцам нужен новый хороший форвард»
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя