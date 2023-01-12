Абаскаль — об интересе клубов из Испании: «Единственное, что могу гарантировать, — желание работать в «Спартаке»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал информацию об интересе к нему со стороны клубов из Испании.

— Была информация, что вами интересуются клубы из Испании. Можете успокоить болельщиков и сказать, что вы никуда не уйдете?

— Единственное, что я могу гарантировать, — свое желание находиться здесь, работать в «Спартаке», работать на благо команды, радовать болельщиков. Мы уважаем историю, работаем сегодняшним днем, чтобы менять историю. Хотим, чтобы болельщики осознавали, насколько велик их клуб, — сказал Абаскаль.

33-летний специалист возглавляет «Спартак» с лета 2022 года. Контракт рассчитан до 30 июня 2024 года. Красно-белые занимают второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков в 17 матчах.