Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:05

Абаскаль — об интересе клубов из Испании: «Единственное, что могу гарантировать, — желание работать в «Спартаке»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал информацию об интересе к нему со стороны клубов из Испании.

— Была информация, что вами интересуются клубы из Испании. Можете успокоить болельщиков и сказать, что вы никуда не уйдете?

— Единственное, что я могу гарантировать, — свое желание находиться здесь, работать в «Спартаке», работать на благо команды, радовать болельщиков. Мы уважаем историю, работаем сегодняшним днем, чтобы менять историю. Хотим, чтобы болельщики осознавали, насколько велик их клуб, — сказал Абаскаль.

33-летний специалист возглавляет «Спартак» с лета 2022 года. Контракт рассчитан до 30 июня 2024 года. Красно-белые занимают второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков в 17 матчах.

Футбол
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Юран назвал причину своего ухода из «Химок»
Состояние госпитализированного Костомарова остается стабильно тяжелым
Росприроднадзор выдал разрешение на отлов трех конфликтных тигров в Приморье
МИД России объявил о расширении санкционного списка против Великобритании
В ДНР заявили о серьезном продвижении российских войск под Артемовском
Глава Минобороны Шойгу назначил Герасимова командующим Объединенной группировкой войск
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Кухарчук подписал контракт с «Торпедо»
Абаскаль рассказал, когда будет принято решение об участии Промеса в сборе «Спартака»
Абаскаль объяснил, почему игроков «Спартака» оградили от общения с журналистами
Стало известно, когда Мозес присоединится к «Спартаку» на зимние сборы
Абаскаль рассказал, когда Мартинс приступит к тренировкам в общей группе «Спартака»
Гаранин: «Мне было очень приятно, когда Галицкий обратил внимание на мою работу»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Абаскаль: «Догнать «Зенит»? Таких долгосрочных планов мы не ставим»

Абаскаль рассказал, как на «Спартак» повлияет решение КДК РФС дисквалифицировать игроков