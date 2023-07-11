Абаскаль — о подписании Медины: «Спартаку» не хватало его в прошлом сезоне»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал подписание полузащитника Хесуса Медины.

— Трансфер Медины — это развитие?

— Это то, чего нам не хватало в прошом сезоне. У нас центр поля, вся линяя полузащиты — все были с правой ногой. Нам не хватало именно левоногого игрока, так как игра часто сваливалась налево. Был акцент на левый фланг. Теперь у нас есть футболист, который может добавить баланса в эту ситуацию. Нам этого не хватало. Плюс он силен в стандартах.

— Он уже тут, в Тарасовке?

— Да, он тут, приехал с командой, но пока еще не тренировался с нами. Процессы идут. Новички должны пройти медосмотр и разные тесты.

«Спартак» объявил о трансфере Медины 10 июля. 26-летний парагваец подписал контракт с клубом до 30 июня 2026 года.

Медина выступал за ЦСКА с января 2022 года, в сезоне-2022/23 он выиграл FONBET Кубок России вместе с армейцами.