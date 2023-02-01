Абаскаль: «Карпин дал мне много подарков, когда играл, а я ребенком смотрел эти матчи»

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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал, что подарит Валерию Карпину на день рождения. Карпину 2 февраля исполнится 54 года.
— Гильермо, что подарите Валерию Карпину на день рождения?
— У меня нет подарков в запасе. Но Карпин сам дал мне много подарков, когда играл, а я ребенком смотрел эти матчи.
«Спартак», «Ростов», «Краснодар» и «Сочи» принимают участие в Зимнем кубке РПЛ. Турнир пройдет в рамках зимних сборов в Абу-Даби (ОАЭ) с 1 по 11 февраля.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования