Абаскаль: «Карпин дал мне много подарков, когда играл, а я ребенком смотрел эти матчи»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал, что подарит Валерию Карпину на день рождения. Карпину 2 февраля исполнится 54 года.

— Гильермо, что подарите Валерию Карпину на день рождения?

— У меня нет подарков в запасе. Но Карпин сам дал мне много подарков, когда играл, а я ребенком смотрел эти матчи.

«Спартак», «Ростов», «Краснодар» и «Сочи» принимают участие в Зимнем кубке РПЛ. Турнир пройдет в рамках зимних сборов в Абу-Даби (ОАЭ) с 1 по 11 февраля.