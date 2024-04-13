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Сегодня, 17:12

Абаскаль: «Критику расцениваю как положительное явление»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал, чувствует ли он поддержку от руководства клуба.

— Чувствуете ли поддержку от руководства, от кого-то еще на фоне такого давления на вас?

— Критику расцениваю как положительное явление. Если бы было все радужно, поле с цветочками, было бы не то. В таких ситуациях грязное белье не выносится наружу. Доверие есть, над каким-то моментам надо работать. Мы работаем в большом клубе, на нас большая ответственность.

— «Спартак» не может забить уже в котором матче весной. В чем причина, есть ли системная проблема? Сказывается ли отсутствие Промеса?

— Конечно, в какой-то степени это повлияло. Но это не должно быть настолько критичным. Не в схеме дело, были матчи, когда мы и по двадцать раз били по воротам и из них десять в створ. Бывают матчи, как сегодня, когда били мало. Мы забиваем мало, надо думать об этом.

13 апреля «Спартак» на выезде проиграл «Сочи» (0:1) в матче 24-го тура РПЛ. Команда занимает шестое место в турнирной таблице.

РПЛ
ФК Сочи
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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