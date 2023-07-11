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Сегодня, 09:53

Абаскаль — о подготовке «Спартака» к сезону: «Процесс идет как обычно. У нас три разных недели»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Гильермо Абаскаль
Гильермо Абаскаль.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал о предсезонной подготовке команды.

— Чем команда занимается после игр с «Акроном» (1:1, 0:2)?

— Процесс идет как обычно. У нас три разных недели. Первая была очень интенсивная с двумя тренировками в день, с большим объемом работы. Сейчас вторая — физики меньше, интенсивность снижается. И впереди еще третья неделя.

— Есть ли кто-то, занимающийся вне общей группы?

— Индивидуальная программа есть у каждого футболиста. Каждый из ребят работает по индивидуальному плану. Кому-то нужно поработать над одним компонентом, кому-то над другим. У нас есть общая тренировка. Перед тренировкой у нас есть индивидуальный план, они приходят и работают над тем, что им нужно. Но не из-за повреждений. Травм, к счастью, у нас нет.

ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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