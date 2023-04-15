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Сегодня, 21:53

Абаскаль: «Мне не кажется, что у команды есть проблемы с дисциплиной»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о дисциплине игроков и адаптации Кейта Бальде в команде.

— Соболев пропускал матч из-за дисквалификации. Сегодня было два удаления. Вам не кажется, что у команды проблемы с дисциплиной?

— Мне так не кажется.

— Бальде забил в третьей игре подряд. Видно, как он хочет играть, как получает удовольствие от нахождения в команде. Но порой выпадает из игровых комбинаций. Над чем ему, на ваш взгляд, прежде всего, надо поработать?

— Мы работаем с ним постоянно. Одно дело, когда ты тренируешься и работаешь, и другое, когда ты на поле и понимаешь командное движение. Он забил три матча подряд, получил шанс помочь и самому себе, и команде, почувствовать это движение на поле. Естественно, когда у такого качественного игрока добавится еще понимание взаимодействий, всем станет только лучше.

«Спартак» поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 45 очков. Команда обошла ЦСКА, на счету которого 44 очка.

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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