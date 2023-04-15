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Абаскаль: «Если бы я был титаном, которым я не являюсь, то после ошибок никто не играл бы»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался об игре своей команды.

— Почему Зиньковский не попал в стартовый состав?

— Я сегодня первый, кто жалеет, что его надо быть вернуть на скамейку. В целом по нему хочу сказать, что это очень важный игрок для команды, когда он в хорошей форме, сконцентрирован, благодаря своим подачам в штрафную. Были матчи, когда он выходил на поле и проявлял себя. И мы оба понимаем: момент, когда он будет проявлять себя регулярно, обязательно придет. Зиньковский может показывать хороший футбол и в одном тайме, он может решить исход игры. Но ему нужно приобретать стабильность.

— Как скоро Джикия вернется в строй?

— Джикия уже очень близок к возвращению. Надеюсь, уже в следующем матче он сможет быть в составе. Конечно же, мы не станем рисковать здоровьем футболистов, но понимаем важность игры на вылет в Кубке.

— Почему по весне у «Спартака» столько ошибок, потерь очков? Даже в выигранной, вроде бы игре с аутсайдером, команда создала себе кучу проблем и отбивалась в концовке...

— В говорите про слабость. Но разве мы были слабы в игре с «Уралом», где выиграли 3:2? Или с «Ахматом», где соперник не бил по воротам? Или с «Динамо», где мы забили все три гола? Мы говорим об ошибках, но не об отсутствии желания. Если бы я был титаном, которым я не являюсь, то после ошибок никто не играл бы. Но мы верим в наш проект. Наши игроки — Пруцев, Игнатов, Хлусевич. Проводят первый сезон как игроки основы, они будут ошибаться, совершат много ошибок. Но мы будем их поддерживать, мы доверяем им. Ни в одной игре мы не были хуже соперника за исключением, может быть, матчей с «Зенитом» после забитого гола, и матча с «Оренбургом».

— Не считаете, что Пруцев был на поле лучшим?

— Сегодняшняя позиция Пруцева предполагала больше свободы. Он может давать большой объем. Очень хороший игрок. Перед приездом в Россию я видел, что он полезный и качественный игрок. Но ему нужно больше опыта, в том числе, опыта в больших матчах. У него прекрасное чувство момента и вертикальной обостряющей передачи. Если над своими качествами поработает, у него большое будущее.

«Спартак» поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 45 очков. Команда обошла ЦСКА, на счету которого 44 очка.

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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