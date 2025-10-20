Видео
20 октября, 16:48

Абаскаль: «Скучаю по России. Смотрю все матчи РПЛ, некоторые и в прямом эфире»

Артем Бухаев
Корреспондент

Бывший тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль заявил «СЭ», что продолжает следить за РПЛ.

«Скучаю по России. Смотрю все матчи РПЛ, всегда нахожу время в течение недели. Из-за изменения расписания некоторые матчи проходят очень рано, и я могу смотреть их в прямом эфире. Рад видеть, что команды с интересными проектами достигают результатов, например, как «Локомотив» и «Краснодар», — сказал Абаскаль «СЭ».

Абаскаль работал в «Спартаке» с 2022 по 2024 год. На посту главного тренера его сменил Деян Станкович. Сейчас испанец работает в мексиканском «Атлетико Сан-Луис».

После 13 туров «Атлетико Сан-Луис» набрал 13 очков и идет на 11-й строчке в чемпионате Мексики.

14

  • руслан магомедов

    бешеная аблацкаля, даянка-хряк дурней тебя в сто раз. Не переживай по скачкам ты первый и у тебя есть шанс вернуться в чмартаг.

    21.10.2025

  • АндрейЕвгеньевич

    Ура !!! Мы счастливы !!!

    21.10.2025

  • Jean4

    Вот это да, аж в Мексику его занесло. =)

    20.10.2025

  • crazymax

    Я б тоже скучал, если бы мне такие бабки платили! А смотреть на это, боже упаси!

    20.10.2025

  • zg

    Возвращайся,нам уже пох,хуже не будет!

    20.10.2025

  • knight templar

    Неужели лукойловские бабки уже закончились? Тогда пусть снова встает в очередь. Где еще лукойловцы найдут такого самого лучшего в мире рыжего тренера?

    20.10.2025

  • КубаньКраснодар

    К счастью это ваш удел,смотреть футбол по телевизору.

    20.10.2025

  • oleg ves

    чует, рыжий, что скоро дадут ему пинка под зад, попрошайничает.

    20.10.2025

  • Иван Л.

    Царь ждеть тебя, Хиля

    20.10.2025

  • oleg.bob

    Пшёл вон!!!

    20.10.2025

  • Артемон Доберманов

    Школа Остапа Ибрагимовича Бендера

    20.10.2025

  • Славомудр Приморский

    "Смотрю все матчи РПЛ"(с) Бездельник. Более безсмысленное времяпровождение ещё придумать надо.

    20.10.2025

  • Diman_madridista

    Давай возвращайся в Россию, команд у нас много, где-нибудь пригодишься, попрыгаешь. Подразнишь своим присутствием Ловчева с Гершковичем

    20.10.2025

    РПЛ
    Гильермо Абаскаль
