Абаскаль: «Скучаю по России. Смотрю все матчи РПЛ, некоторые и в прямом эфире»

20 октября, 16:48
Бывший тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль заявил «СЭ», что продолжает следить за РПЛ.
«Скучаю по России. Смотрю все матчи РПЛ, всегда нахожу время в течение недели. Из-за изменения расписания некоторые матчи проходят очень рано, и я могу смотреть их в прямом эфире. Рад видеть, что команды с интересными проектами достигают результатов, например, как «Локомотив» и «Краснодар», — сказал Абаскаль «СЭ».
Абаскаль работал в «Спартаке» с 2022 по 2024 год. На посту главного тренера его сменил Деян Станкович. Сейчас испанец работает в мексиканском «Атлетико Сан-Луис».
После 13 туров «Атлетико Сан-Луис» набрал 13 очков и идет на 11-й строчке в чемпионате Мексики.
руслан магомедов
бешеная аблацкаля, даянка-хряк дурней тебя в сто раз. Не переживай по скачкам ты первый и у тебя есть шанс вернуться в чмартаг.
21.10.2025
АндрейЕвгеньевич
Ура !!! Мы счастливы !!!
21.10.2025
Jean4
Вот это да, аж в Мексику его занесло. =)
20.10.2025
crazymax
Я б тоже скучал, если бы мне такие бабки платили! А смотреть на это, боже упаси!
20.10.2025
zg
Возвращайся,нам уже пох,хуже не будет!
20.10.2025
knight templar
Неужели лукойловские бабки уже закончились? Тогда пусть снова встает в очередь. Где еще лукойловцы найдут такого самого лучшего в мире рыжего тренера?
20.10.2025
КубаньКраснодар
К счастью это ваш удел,смотреть футбол по телевизору.
20.10.2025
oleg ves
чует, рыжий, что скоро дадут ему пинка под зад, попрошайничает.
20.10.2025
Иван Л.
Царь ждеть тебя, Хиля
20.10.2025
oleg.bob
Пшёл вон!!!
20.10.2025
Артемон Доберманов
Школа Остапа Ибрагимовича Бендера
20.10.2025
Славомудр Приморский
"Смотрю все матчи РПЛ"(с) Бездельник. Более безсмысленное времяпровождение ещё придумать надо.
20.10.2025
Diman_madridista
Давай возвращайся в Россию, команд у нас много, где-нибудь пригодишься, попрыгаешь. Подразнишь своим присутствием Ловчева с Гершковичем
20.10.2025