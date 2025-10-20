Абаскаль: «Скучаю по России. Смотрю все матчи РПЛ, некоторые и в прямом эфире»

Бывший тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль заявил «СЭ», что продолжает следить за РПЛ.

«Скучаю по России. Смотрю все матчи РПЛ, всегда нахожу время в течение недели. Из-за изменения расписания некоторые матчи проходят очень рано, и я могу смотреть их в прямом эфире. Рад видеть, что команды с интересными проектами достигают результатов, например, как «Локомотив» и «Краснодар», — сказал Абаскаль «СЭ».

Абаскаль работал в «Спартаке» с 2022 по 2024 год. На посту главного тренера его сменил Деян Станкович. Сейчас испанец работает в мексиканском «Атлетико Сан-Луис».

После 13 туров «Атлетико Сан-Луис» набрал 13 очков и идет на 11-й строчке в чемпионате Мексики.