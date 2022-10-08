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Сегодня, 14:04

Гимнастка Мельникова нанесла символический удар по мячу перед матчем «Факел» — «Зенит»

Иван Торопцев
Корреспондент

Российская гимнастка Ангелина Мельникова нанесла символический удар по мячу перед началом матча 12-го тура РПЛ «Факел» — «Зенит».

Спортсменка вышла в центр поля и ударила по мячу перед стартовым свистком.

Мельникова — олимпийская чемпионка Токио-2020 в командных соревнованиях по спортивной гимнастике, также у нее есть две бронзы (многоборье, вольные упражнения) по итогам Игр в Японии и серебро в командных соревнованиях на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро (Бразилия).

18-летняя гимнастка является уроженкой Воронежа.

Россия. Премьер-лига. 12-й тур
08 окт, 14:00. Центральный стадион профсоюзов (Воронеж)
Факел
Зенит

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Факел (Воронеж)
Ангелина Мельникова
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