Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:50

Олимпийская чемпионка Мельникова: «Любимый игрок в «Спартаке» — Промес!»

Артем Бухаев
Корреспондент
Telegram Дзен

Российская гимнастка, олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова в разговоре с «СЭ» ответила на вопрос о любимом игроке в «Спартаке».

«Квинси Промес! Меня всегда впечатляла его игра. Резкий, юркий футболист с физическими данными!» — сказала Мельникова «СЭ».

Промес выступает за московский клуб с 2021 года. В первой части сезона 32-летний игрок провел за «Спартак» 21 матч, забил 8 мячей и отдал 8 голевых передач.

В феврале футболист был задержан в ОАЭ, куда прибыл на сборы со «Спартаком», из-за местного правонарушения. Однако позже Нидерланды попросили экстрадиции нападающего, который на родине приговорен суммарно к 7,5 годам заключения по двум уголовным делам.

Квинси Промес
ФК Спартак (Москва)
Ангелина Мельникова
7
Обсудить
Читайте также
Бой Махачев — Порье возглавит турнир UFC 302 ночью 2 июня
Бывший игрок «Зенита» и «Локомотива-Кубань» Гордон погиб в автокатастрофе
Киеву запретят наносить удары западным оружием по России за пределами СВО. И вот почему
РФС объявил, сколько «Зенит» тратит на зарплаты игрокам, Семак раскритиковал Кубок России и раскрыл, за кого болеет в Европе. Что происходит в «Зените»
В США предупредили о грядущем кризисе для ВСУ этим летом
Москвичи рассказали о последствиях прошедшего в столице ливня
Популярное видео
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Открой глаза на свое будущее

Митрофанов: «Футбольная столица там, где находится чемпион страны»

В «Ростове» рассказали о поиске нового вратаря: «Просматриваем разные варианты»