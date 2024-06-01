Олимпийская чемпионка Мельникова: «Любимый игрок в «Спартаке» — Промес!»

Российская гимнастка, олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова в разговоре с «СЭ» ответила на вопрос о любимом игроке в «Спартаке».

«Квинси Промес! Меня всегда впечатляла его игра. Резкий, юркий футболист с физическими данными!» — сказала Мельникова «СЭ».

Промес выступает за московский клуб с 2021 года. В первой части сезона 32-летний игрок провел за «Спартак» 21 матч, забил 8 мячей и отдал 8 голевых передач.

В феврале футболист был задержан в ОАЭ, куда прибыл на сборы со «Спартаком», из-за местного правонарушения. Однако позже Нидерланды попросили экстрадиции нападающего, который на родине приговорен суммарно к 7,5 годам заключения по двум уголовным делам.