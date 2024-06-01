Мельникова: «Спартаку» нужна особая поддержка, у команды тяжелый период»

Российская гимнастка, олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова в разговоре с «СЭ» оценила сезон для «Спартака» в чемпионате России.

«В этом сезоне практически не была на стадионе «Спартака». У самой идет сезон, готовлюсь к играм БРИКС. Прошел чемпионат России, впереди новый турнир. Но я за «Спартаком» следила. Понимаю, что у команды тяжелый период в отсутствии одного из лидеров. Все это непросто. «Спартаку» нужна особая поддержка», — сказала Мельникова «СЭ».

«Спартак» по итогам сезонп занял пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков.