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Сегодня, 20:36

Мельникова рассказала, чего желает «Спартаку» в 2024 году: «Посылаю все лучи поддержки!»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике и болельщица «Спартака» Ангелина Мельникова рассказала «СЭ», чего желает красно-белым в 2024 году.

«В этом сезоне очень мало ходила на матчи «Спартака», к сожалению. Из-за графика не всегда удавалось попадать. Тем не менее, поддерживаю команду, слежу в соцсетях! В 2024 году желаю «Спартаку» побед, посылаю все лучи поддержки», — сказала Мельникова «СЭ».

«Спартак» после 18 туров РПЛ занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 30 очков.

Футбол
ФК Спартак (Москва)
Ангелина Мельникова
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