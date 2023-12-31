Гинер раскрыл секрет уверенности Акинфеева в себе

Президент ЦСКА Евгений Гинер в интервью для документального сериала «СЭ» «Акинфеев. 20-й сезон» высказался о личных качествах Игоря и ответил на вопрос, как у голкипера армейцев сформировалась уверенность в себе.

«Я думаю, что это все идет от того, что Игорь очень порядочный человек, — сказал Гинер. — Он не болеет звездной болезнью, относится к людям... Как порядочный человек обычно относится к людям? Как хочет, чтобы относились к нему. Вот от этого, я думаю, и уверенность в себе. Потому что он честен в этой жизни и, конечно, получает в ответ то же самое».