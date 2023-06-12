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Сегодня, 09:28

Гинер считает, что ЦСКА с Федотовым может бороться с «Зенитом»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Владимир Федотов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Президент ЦСКА Евгений Гинер высказался о борьбе с «Зенитом» в чемпионате России.

«Этот состав ЦСКА с Федотовым способен бороться с «Зенитом». Говорят, что в футбол играют футболисты, а решает самоотдача и качество. У «Зенита» очень сильный состав. Но это не значит, что с ними нельзя бороться. Состав не самое главное в футболе», — цитирует Гинера «Чемпионат».

ЦСКА обыграл «Краснодар» в суперфинале FONBET Кубка России (1:1, пенальти — 6:5). В РПЛ команда Владимира Федотова финишировала на второй строчке, отстав от «Зенита» на 12 очков.

Источник: https://www.championat.com/football/news-5135967-giner-etot-cska-s-fedotovym-sposoben-borotsya-s-zenitom-sostav-ne-samoe-glavnoe.html
Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
Футбол
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
Евгений Гинер
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