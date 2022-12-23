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Сегодня, 12:04

Гинер ушел от ответа на вопрос о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Евгений Гинер.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Президент ЦСКА Евгений Гинер на заседании исполкома РФС уклончиво ответил на вопрос о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию.

— Что скажете по Азии?

— Есть такая часть Света.

23 декабря состоится заседание исполкома РФС, в повестке дня есть вопрос «Об участии РФС в иных организациях». В ноябре президент РФС Александр Дюков заявлял, что исполком рассмотрит вариант с переходом из УЕФА в Азиатскую конфедерацию.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных соревнованиях.

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