Гинер ушел от ответа на вопрос о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию

Президент ЦСКА Евгений Гинер на заседании исполкома РФС уклончиво ответил на вопрос о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию.

— Что скажете по Азии?

— Есть такая часть Света.

23 декабря состоится заседание исполкома РФС, в повестке дня есть вопрос «Об участии РФС в иных организациях». В ноябре президент РФС Александр Дюков заявлял, что исполком рассмотрит вариант с переходом из УЕФА в Азиатскую конфедерацию.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных соревнованиях.