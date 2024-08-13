Шелия: «Рано кричать, что «Ахмат» будет на пятом месте по итогам сезона»

Вратарь «Ахмата» Гиорги Шелия оценил шансы грозненской команды завершить нынешний сезон в первой пятерке.

«Посмотрим, как все сложится в ближайшем будущем. У нас дальше выездные игры. Если мы сможем забивать и набирать очки, будет видно, доберемся мы до пятого места или нет. Не такая большая разница в очках, чтобы говорить, что уже все потеряно. Но и кричать, что мы в любом случае будем на пятом месте, пока рано», — приводит слова Шелии Metaratings.ru.

После 4 туров «Ахмат» располагается на 14-м месте в таблице РПЛ с 3 очками. В следующем матче чемпионата России грозненцы сыграют в гостях с махачкалинским «Динамо» 19 августа.