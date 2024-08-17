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Сегодня, 02:35

Шелия: «Следующие три тура будут определять старт «Ахмата»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Вратарь «Ахмата» Гиорги Шелия считает, что следующие три тура будут определяющими для команды.

«Мы только начали, пока рано о чем-то говорить. Следующие три тура будут определять наш старт. Уже после можно будет подводить какие-то промежуточные итоги. В конце августа поговорим, как мы начали чемпионат», — цитирует «РБ Спорт» Шелию.

После четырех туров «Ахмат» с 3 очками занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ. В следующем матче грозненская команда встретится с махачкалинским «Динамо» 19 августа.

Источник: «РБ Спорт»
Гиорги Шелия
Футбол
ФК Ахмат
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