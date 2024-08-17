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Сегодня, 14:02

Шелия: «Когда-то и у «Зенита» будет неудачный период»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Голкипер «Ахмата» Гиорги Шелия прокомментировал старт «Зенита» в новом сезоне РПЛ.

«Бороться можно со всеми, у всех команд бывают плохие дни, поэтому нужно быть готовыми к этому. Когда-то и у «Зенита» будет неудачный период, и нужно будет сыграть в свой лучший футбол против них. Сегодня они хороши, но пройдет время, и все может измениться. Это футбол», — приводит слова Шелии «РБ Спорт».

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 12 очков в четырех матчах. С начала сезона петербургский клуб ни разу не проиграл в чемпионате и Кубке России.

Источник: РБ Спорт
Гиорги Шелия
ФК Ахмат
ФК Зенит
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