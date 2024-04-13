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Сегодня, 10:03

Гладилин: «Победитель матча «Краснодар» — «Зенит» на 80 процентов станет чемпионом РПЛ»

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Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин оценил важность матча 24-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Зенитом».

Игра пройдет 13 апреля в Краснодаре. Начало — в 17.00 мск. Главным арбитром встречи был назначен Сергей Иванов.

«У того, кто победит, будет приличный задел и плюсов будет много. У победителя этого матча будет почти победа в чемпионате. Я даже оценю на 80%, что тот, кто выиграет в матче «Краснодар» «Зенит», станет чемпионом», — приводит слова Гладилина Vprognoze.ru.

На данный момент «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 44 очка в 22 матчах. «Краснодар» идет вторым, отставая от сине-бело-голубых на 1 очко.

Источник: Vprognoze.ru
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
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