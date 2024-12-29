Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:45

Гладилин: «Лучшие футболисты «Спартака» в 2024 году — Максименко, Барко и Угальде»

Telegram Дзен

Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин назвал лучших футболистов красно-белых в уходящем году.

«Лучшие футболисты «Спартака» в 2024 году — Максименко, Барко и Угальде, — сказал Гладилин. — Александр в концовке прошлого сезона играл уверенно. Барко вместе с Угальде проявили себя очень мощно. Прогресс Максименко? Александр уже повзрослел, стал более опытным. Для вратаря это многое значит. Максименко уже надо показывать класс. Капитанская повязка придает ему еще больше уверенности», — сказал Гладилин «РБ Спорт».

В этом сезоне вратарь Александр Максименко провел 18 матчей за «Спартак», полузащитник Эсекьель Барко — 22 игры, забил 9 мячей и отдал 7 результативных передач, форвард Манфред Угальде — 22 матча, забил 16 мячей и отдал две результативные передачи.

Источник: «РБ Спорт»
ФК Спартак (Москва)
Читайте также
Премьер Грузии назвал отказ страны открыть «второй фронт» причиной трудностей
Экс-футболист сборной России Бугаев погиб в зоне СВО
Михаил Дегтярев назвал Россию и ВАДА союзниками в борьбе с допингом
Погибшие под Красноярском дети более 10 часов дышали токсичным веществом
Суд взыскал долги с Зобнина, Абаскаля унизили. Что происходит в «Спартаке» перед Новым годом
Спасатели извлекли тела 176 погибших при крушении самолета в Южной Корее
Материалы сюжета Овечкин: гонка за великим рекордом Гретцки по голам в НХЛ
НХЛ, расписание 29 и 30 декабря: «Детройт» — «Вашингтон», «Питтсбург» — «Айлендерс» и другие матчи
Московское «Динамо» поздравило Овечкина с голом в первом матче после возвращения
Представитель Овечкина — о возвращении нападающего после травмы: «Гол в пустые ворота тоже считается»
«С появлением Овечкина «Вашингтон» вернулся к своей игре». В Америке в восторге от первого матча россиянина после травмы
«Теперь я могу играть». Овечкин вернулся, забил и возобновил гонку за Гретцки
«Торонто» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Сегодня
Вчера
Неделя