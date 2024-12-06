Гладилин назвал естественным возможный интерес «Манчестер Сити» к Батракову

Экс-тренер «Спартака» Валерий Гладилин поделился мнением об интересе «Манчестер Сити» к полузащитнику «Локомотива» Алексею Батракову.

«Ну почему бред? Батраков перспективный футболист, а любой ведущий клуб смотрит за всеми чемпионами, у них хорошая система агентов. А Батраков хорошо себя проявляет в этом сезоне. Интерес к нему — это нормально и естественно, так что, ведущие клубы всегда смотрят за молодыми и талантливыми игроками, которые могут вырасти в хороших футболистов», — цитирует Гладилина Vprognoze.ru.

Батраков — воспитанник «Локомотива». Полузащитник дебютировал за основную команду москвичей в марте. В текущем сезоне 19-летний хавбек забил 13 мячей и отдал девять результативных передач в 26 матчах за железнодорожников.