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Сегодня, 17:50

Гладилин назвал Малкома лучшим игроком сезона в РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Гладилин считает, что нападающий «Зенита» Малком является лучшим игроком РПЛ в сезоне-2022/23.

«Конечно, лучший игрок сезона — это Малком. Он провел один из лучших сезонов в «Зените»: стал лучшим бомбардиром чемпионата. Как правило, лучшего футболиста выбирают из чемпионской команды. Мне кажется, в составе «Зенита» лучшим футболистом был именно Малком, он и играл ярче всех. А вот из российских футболистов сложно кого-то выделить в этом сезоне», — приводит слова Гладилина «Чемпионат».

26-летний форвард в четвертый раз стал чемпионом России в составе питерской команды. Малком стал лучшим бомбардиром РПЛ-2022/23.

В текущем сезоне он провел 27 матчей в РПЛ, забил 23 гола и отдал 9 результативных передач.

Источник: https://www.championat.com/football/news-5127881-valerij-gladilin-malkom-luchshij-igrok-sezona-v-rpl-a-iz-rossiyan-slozhno-kogo-to-vydelit.html
Малком Филипе (Малком)
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