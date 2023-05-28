Гладилин назвал причину весеннего спада «Спартака»

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин поделился мыслями о выступлении московской команды в весеннем отрезке сезона-2022/23.

«Если «Спартак» играет с максимальной самоотдачей, как он играет против сильных команд как ЦСКА, который выше или равен ему по классу, то все получается, удается побеждать. С командами, которые уступают им и по подбору футболистов, и по месту в турнирной таблице, они играют не в полную силу. А играть не в полную силу можно только за счет класса, а класса у «Спартака» сейчас нет. Поэтому и происходят такие матчи», — цитирует Гладилина «Газета.Ru».

«Спартак» занимает третью строчку в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 54 очка. В 30-м туре красно-белые сыграют с «Крыльями Советов». Московскую команду на данный момент возглавляет испанский специалист Гильермо Абаскаль.