Гладилин назвал причины разгромной победы «Спартака» над «Локомотивом»

25 ноября, 23:52
Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин оценил победу красно-белых над «Локомотивом» (5:2) в 16-м туре РПЛ.
«Такого результата никто не ожидал из специалистов. «Спартаку» была необходима только победа, и он вышел на поле решать эту задачу. «Локомотив» при их очковых запасах устраивала и ничья. По всей вероятности, «Локомотив» так и настраивался на игру. «Спартак» полностью переиграл оппонентов в вопросе мотивации, по движению, и использовал созданные моменты. Даже при счете 3:2, когда «Локомотив» забил хорошие мячи и вернулся в игру, получив шанс исправиться, «Спартак» не отступил и проявил характер, не став пытаться удерживать счет, а пошел в атаку и добился разгрома», — цитирует Гладилина «Газета.Ru».
После 16 туров «Локомотив» с 34 очками занимает третье место в РПЛ. «Спартак» идет четвертым — 31 очко.
|И
|М
|О
|1
|Зенит
|16
|34-7
|39
|2
|Краснодар
|16
|34-9
|38
|3
|Локомотив
|16
|32-23
|34
|4
|Спартак
|16
|30-14
|31
|5
|Динамо
|16
|32-18
|31
|6
|ЦСКА
|16
|25-12
|27
|7
|Рубин
|16
|20-22
|22
|8
|Ростов
|16
|22-27
|20
|9
|Пари НН
|16
|15-27
|16
|10
|Акрон
|16
|19-33
|16
|11
|Динамо Мх
|16
|9-14
|16
|12
|Кр. Советов
|16
|15-24
|15
|13
|Химки
|16
|18-30
|13
|14
|Факел
|16
|11-24
|13
|15
|Ахмат
|16
|14-31
|9
|16
|Оренбург
|16
|16-31
|8
|И
|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|16
|12
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|15
|10
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|12
|8
|И
|Г+П
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|15
|16 (10+6)
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|16
|14 (12+2)
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|12
|11 (8+3)