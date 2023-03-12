Гладилин назвал Промеса легендой «Спартака»

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал достижение футболиста красно-белых Квинси Промеса, который преодолел отметку в 100 голов за столичный клуб.

«Конечно, его можно назвать легендой команды. Это не громкое слово, легенда. Я не сомневаюсь, что он забьет больше и, может, даже дойдет до 150 голов за клуб, если он еще поиграет несколько сезонов. Он в хорошей форме, в расцвете сил, у него есть желание, и мастерства достаточно. Так что я не сомневаюсь, что он может преодолеть рубеж в 150», — приводит слова Гладилина «Газета.Ru».

В матче с «Факелом» (3:2) в 19-м туре РПЛ нападающий забил 100-й и 101-й гол за красно-белых.

В текущем сезоне нападающий сыграл в 27 матчей за «Спартак» во всех турнирах, забил 20 голов и отдал девять результативных передач.