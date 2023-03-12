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Гладилин назвал закономерной и непростой победу «Спартака» над «Факелом»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал результат матча 19-го тура РПЛ, в котором московский «Спартак» победил воронежский «Факел» (3:2), а также высказался по поводу судейства в чемпионате России.

«Серьезных вопросов к судейству не было. Были спорные моменты, но я бы не стал заострять на этом внимание. Судьи судят нормально, бывают какие-то непонятные моменты, спорные. Качество судейства, конечно, надо улучшать, но говорить о какой-то предвзятости, что судьи кому-то помогают или какой-то есть заговор, это все глупости. Да, ошибки есть, и над ними надо работать. У нас не до конца совершенна эта система, где все просматривается, видеозаписи, синхронности нет, а ошибки есть. Вот над этим надо работать. А то, что ошибки связаны с каким-то негативными моментами, это неправильно. Сама игра понравилась, «Спартак» играл мощно и хорошо. Первый тайм начал очень хорошо и правильно, повел в два мяча. Потом было расслабление, бдительности усыпили, из-за чего в течение десяти минут «Факел» сравнял счет. При счете 2:2 начали все по новой, максимальные усилия. Второй тайм шла нервная борьба, с преимуществом. Хорошо, что так сложилось, что смогли в конце игры реализовать преимущество, которое было неоспоримо. Победа закономерна, но она досталась непросто», — приводит слова «Газета.Ru».

«Спартак» располагается на второй строчке турнирной таблицы чемпионата России, набрав 40 очков за 19 матчей.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/03/12/19948333.shtml
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