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18 мая, 17:37

Гладилин не считает, что дуэль Абаскаля и Федотова станет на первый план перед матчем «Спартак» — ЦСКА

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин поделился ожиданиями от дерби 28-го тура РПЛ, в котором красно-белые сыграют против ЦСКА.

«Я не думаю, что дуэль Абаскаля и Федотова станет на первый план перед очной игрой. Они только начали работать почти одновременно в команде. С ними какие-то великие традиции команд связывать не стоит. Абаскаль вообще очень молодой тренер, у Федотова тоже первый такой именитый клуб. Так что, здесь о каких-то традициях говорить не стоит. Встречаются одни из самых великих клубов России и в этом вся интрига», — приводит слова Гладилина Vprognoze.ru.

ЦСКА занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 54 очка. Красно-белые с 50 очками расположились на 4-й строчке.

21 мая «Спартак» сыграет с армейцами на «Открытие Банк Арена». Начало матча — в 16.30 по московскому времени.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10879034-gladilin-ne-dumayu-chto-duel-abaskalya-i-fedotova-stanet-na-pervyj-plan-pered-matchem-spartak-cska.html
Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
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ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Гильермо Абаскаль
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