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24 мая, 23:14

Гладилин не считает, что потеря Соболева станет проблемой для «Спартака»

Алина Савинова
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Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин ответил на вопрос, повлияет ли дисквалификация форварда Александра Соболева на результаты московской команды в оставшихся матчах сезона.

«Нет, никак не повлияет, наоборот, улучшит командный дух, подстегнет. Соболев нанес прежде всего моральный урон команде. Так нельзя, народная команда, болельщиков много, дети смотрят. Об этом даже говорить не нужно. А игроков в «Спартаке» достаточно, много хороших нападающих. Соболев, кстати, в последних играх и не выделялся. Его нервозность в матче могла быть обусловлена тем, что у него не шла игра, что он не может себя проявить в таких ключевых матчах. Потеря Соболева — я не вижу в этом проблемы сейчас. Там достаточно игроков в атаке, которые его заменят», — цитирует Гладилина «Газета.Ru».

Соболев получил красную карточку в матче 28-го тура РПЛ с ЦСКА (2:1) после того, как показал защитнику армейцев Виллиану Роше грубый жест. 24 мая КДК РФС принял решение дисквалифицировать футболиста на 4 матча. Теперь нападающий пропустит два оставшихся матча в текущем сезоне чемпионата России, а также две первых игры в сезоне-2023/24 РПЛ.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/05/24/20515484.shtml?updated
Александр Соболев
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ФК Спартак (Москва)
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