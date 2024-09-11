Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:01

Гладилин не удивлен, что Джикия и Дзюба до сих пор не нашли новый клуб

Telegram Дзен

Бывший тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин заявил, что его не удивляет нахождение экс-игроков сборной России Артема Дзюбы и Георгия Джикии без клуба за сутки до закрытия трансферного окна в РПЛ.

«Это их проблемы, я не знаю, по каким причинам они до сих пор без клуба — может, их не устраивают финансовые условия, может еще что-то. Здесь надо к ним обращаться. А работа всем есть, найти ее не составляет труда», — заявил Гладилин Газете.RU.

Трансферное окно в России закрывается 12 сентября. 30-летний Джикия выступал за московский «Спартак» с 2017 года и покинул клуб летом по истечении срока контракта. Дзюба прошедший сезон провел в «Локомотиве».

Источник: Газета.RU
Артем Дзюба
Георгий Джикия
РПЛ

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
В Москве прошла церемония прощания с Александром Масляковым
«СКА-Хабаровск» и «Чайка» проведут матч без зрителей из-за атаки БПЛА
Стало известно о новых подробностях в деле о гибели туристов в коллекторе
Лучший игрок Семака не успевает восстановиться. Что происходит в ЦСКА и «Зените» накануне их матча
Захарова назвала прошедшие в США предвыборные теледебаты очередным шоу
Иск Лурье о прекращении права пользования имуществом Долиной поступил в суд
Популярное видео
«СКА-Хабаровск» — «Чайка»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Тюмень»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Арсенал»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Енисей»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Черноморец»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Сочи»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Уфа»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Ротор»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Факел»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Краснодар»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» Мх: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Зенит»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Химки» — ЦСКА: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Чайка»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» разгромил «Локо», ничья «Оренбурга» и «Динамо»: видео голов 1 сентября
«Сочи» — «Тюмень»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Родина»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Шинник»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Алания»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Торпедо»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Сегодня
Вчера
Неделя