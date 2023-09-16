Гладилин не видит вины Хохлова в том, что «Сочи» остался в меньшинстве в матче со «Спартаком»

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Гладилин отреагировал на победу московской команды над «Сочи» в матче 8-го тура РПЛ (1:0).

«Ожидалось, что игра будет напряженной. Командам нужны были очки. Но после перерыва на матчи сборных проблемы часто возникают именно у тех клубов, которые отправили много футболистов на игры национальных команд. Но это не оправдание для «Спартака», красно-белые проявили характер и сумели вырвать победу. Да, не хватает сыгранности и зрелищности, но это рабочие моменты. Будем надеяться, что эта победа вдохновит «Спартак», — приводит «РБ Спорт» слова Гладилина.

Также он высказался о ситуации, когда «Сочи» остался в меньшинстве.

«Это стечение обстоятельств, здесь вины Хохлова нет, что он не приберег замену на такой случай», — добавил специалист.

После 8 туров красно-белые набрали 13 очков и расположились на 6-м месте в турнирной таблице чемпионата России. «Сочи» с 6 очками идет на 12-й позиции. 23 сентября «Спартак» сыграет с «Динамо», а сочинская команда в этот же день встретится с «Крыльями Советов».