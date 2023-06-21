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Гладилин объяснил перестановки в руководстве «Спартака» неудовлетворительными результатами

Алина Савинова
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Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин поделился мыслями о кадровых перестановках в руководстве красно-белых.

«Я думаю, что работу [Мележикова] посчитали неудовлетворительной. Вложения были сделаны, и они были немалые, а результаты этих вложений — неудовлетворительные. Я думаю, что основная причина смены руководителей», — приводит «Газета.Ru» слова Гладилина.

Во вторник, 20 июня, «Спартак» объявил о назначении Олега Малышева на пост генерального директора красно-белых. Ранее Евгений Мележиков покинул московский клуб по соглашению сторон.

В сезоне-2022/23 «Спартак» занял третье место в турнирной таблице чемпионата России. Команду с лета 2022 года возглавляет испанский специалист Гильермо Абаскаль.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/06/21/20715944.shtml
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