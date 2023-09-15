Гладилин объяснил, почему Абаскаль не сможет изменить ситуацию в «Спартаке» до матча с «Сочи»

Бывший полузащитник и член тренерского штаба московского «Спартака» Валерий Гладилин высказал мнение о возможных изменениях в игре команды после паузы на матчи сборных.

«Пауза на матчи сборных в «Спартаке» могла быть использована только для той группы игроков, которые никуда не уехали. С ней и работал Абаскаль. А члены сборных занимались под руководством других тренеров. У Гильермо было всего два, максимум три дня. За это время он ничего не сможет изменить. Поставить игру и найти какие-то новые варианты за такой срок нельзя. Наставник лишь способен вместе с медицинской службой подвести всех игроков к общему знаменателю с точки зрения функциональной готовности. Поэтому матч с «Сочи» будет для «Спартака» очень сложным», — приводит слова Гладилина Vprognoze.ru.

После семи туров «Спартак» занимает девятую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 10 очков.