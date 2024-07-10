Гладилин объяснил, почему для «Спартака» не станет потерей уход Соболева в «Зенит»

Бывший полузащитник и тренер «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал возможный трансфер нападающего московской команды Александра Соболева в «Зенит».

«Никакой потери для «Спартака» от ухода Соболева нет. Наоборот — это приобретение. Человек не хочет играть. Если бы он остался в команде, то это пошло бы ей только во вред. А так, за него сейчас от «Зенита» получат хорошие деньги. Если правильно ими распорядятся, то приобретут игрока или даже не одного, которые будут хотеть играть за «Спартак». Если у футболиста нет желания играть за команду, и он по любым причинам заинтересован в переходе в другой клуб, то нужно идти ему навстречу», — цитирует Гладилина Vprognoze.ru.

Во вторник, 9 июля, сообщалось, что Соболев согласовал контракт с «Зенитом».

Соболев выступает за «Спартак» с января 2020 года. В минувшем сезоне 27-летний форвард принял участие в 34 матчах за московскую команду во всех турнирах, в которых забил 10 мячей и отдал 9 результативных передач.