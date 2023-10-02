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РПЛ

Сегодня, 15:18

Гладилин объяснил, почему разговоры об отставке Абаскаля преждевременны

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший полузащитник и член тренерского штаба московского «Спартака» Валерий Гладилин высказал мнение о целесообразности увольнения главного тренера команды Гильермо Абаскаля.

«Болельщики после таких поражений, как у «Спартака» от «Крыльев Советов», всегда говорят, что тренера нужно снимать. Но с Абаскалем подписан контракт, накладывающий определенные юридические обязательства. Кроме того, перед командой поставлены задачи. Скорее всего, это попадание в тройку призеров. Да, сейчас по собственному признанию наставника «Спартак» провел худший матч за время его работы. Но в целом команда находится не в настолько критической ситуации, чтобы достижение указанных целей стало нереальным. Если красно-белые в следующем туре обыграют ЦСКА, то опять вернутся в гонку за призовые места и даже чемпионство. Ведь все главные конкуренты — «Зенит», армейцы, «Динамо» — находятся неподалеку. Чемпионат только набирает обороты, и в турнирной таблице еще будут перестановки. Для «Спартака» еще ничего не потеряно», — приводит слова Гладилина Vprognoze.ru.

После 10 туров чемпионата России-2023/24 «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице с 16 очками.

В следующем туре РПЛ красно-белые встретятся с ЦСКА на своем поле. Игра состоится 8 октября.

На послематчевой пресс-конференции главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль согласился с тем, что игра с «Крыльями Советов» была худшей за все время его работы в московском клубе.

По данным «СЭ», главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль может быть отправлен в отставку в случае поражения от красно-синих.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/11187893-gladilin-obyasnil-pochemu-razgovory-ob-otstavke-abaskalya-prezhdevremenny.html
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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