Гладилин: «Не будет сенсацией, если «Спартак» проиграет «Ахмату»

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Гладилин высказался о предстоящем матче красно-белых с «Ахматом» в рамках 21-го тура чемпионата России.

«Спартаку» не будет просто, потому что много футболистов было задействовано в сборной. Абаскаль работал с группой футболистов, которые не попали в свои национальные команды. Часто клубы показывают неудовлетворительные результаты после матчей сборных, если основная обойма футболистов вызывалась в свои сборные. Плюс у грозненцев хороший тренер Ташуев и благоприятная атмосфера в команде — они идут на 6-й позиции, это достойный результат для «Ахмата», над ними нет давления. «Ахмат» будет играть раскрепощенно, поэтому не будет сенсацией, если красно-белые сегодня проиграют или сыграют вничью. Если «Спартак» будет играть в полную силу и будет предельно мотивирован, то победит, а если будут какие-то послабления, то будут проблемы», — приводит «РБ Спорт» слова Гладилина.

Игра пройдет сегодня, 1 апреля, и начнется в 16.30 по московскому времени.

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 40 очков. «Ахмат» идет шестым с 32 очками.