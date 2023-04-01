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Сегодня, 15:23

Гладилин: «Не будет сенсацией, если «Спартак» проиграет «Ахмату»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Гладилин высказался о предстоящем матче красно-белых с «Ахматом» в рамках 21-го тура чемпионата России.

«Спартаку» не будет просто, потому что много футболистов было задействовано в сборной. Абаскаль работал с группой футболистов, которые не попали в свои национальные команды. Часто клубы показывают неудовлетворительные результаты после матчей сборных, если основная обойма футболистов вызывалась в свои сборные. Плюс у грозненцев хороший тренер Ташуев и благоприятная атмосфера в команде — они идут на 6-й позиции, это достойный результат для «Ахмата», над ними нет давления. «Ахмат» будет играть раскрепощенно, поэтому не будет сенсацией, если красно-белые сегодня проиграют или сыграют вничью. Если «Спартак» будет играть в полную силу и будет предельно мотивирован, то победит, а если будут какие-то послабления, то будут проблемы», — приводит «РБ Спорт» слова Гладилина.

Игра пройдет сегодня, 1 апреля, и начнется в 16.30 по московскому времени.
«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 40 очков. «Ахмат» идет шестым с 32 очками.

 

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/valerij-gladilin-ne-budet-sensatsiej-esli-spartak-segodnya-ne-smozhet-pobedit-ahmat/
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