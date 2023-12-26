Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:13

Гладилин объяснил, почему «Спартаку» не нужно усиление в зимнюю паузу

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший полузащитник и член тренерского штаба московского «Спартака» Валерий Гладилин высказал мнение о необходимости укрепления команды во время зимней паузы в чемпионате РПЛ.

«Спартаку» достаточно тех игроков, которые уже есть в команде. Перед тем, как усиливаться, нужно разобраться с теми, кто сейчас в составе. И с россиянами, и с легионерами. Там уже перебор. Два состава игроков, каждый из которых себя считает основным. Я не понимаю, зачем укреплять команду, когда уже есть 22-24 исполнителя основного состава", — приводит слова Гладилина Vprognoze.ru.

После 18 туров «Спартак» с 30 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. Лидирует — «Краснодар» (38 очков).

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/11413646-gladilin-obyasnil-pochemu-spartaku-ne-nuzhno-usilenie-v-zimnyuyu-pauzu.html
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
1
0
Читайте также
Артем Дзюба спел фанатскую песню «Зенита» группы «Ленинград»
Рудковская подвела итоги чемпионата России в Челябинске
Корабль «Новочеркасск» получил повреждение в Феодосии в ходе отражения удара ВСУ
Аксенов сообщил о гибели одного человека при атаке ВСУ на порт Феодосии
ФАС возбудила четыре дела в отношении производителей куриных яиц
Шойгу доложил Путину о полном освобождении Марьинки
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Дмитрий Черышев: «Эмери говорил, что Дзюба — очень хороший и квалифицированный футболист»

Дудиев рассказал, как гулял с Дзагоевым по ночному Лондону