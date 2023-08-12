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Сегодня, 13:01

Гладилин объяснил поражение «Спартака» в матче с «Уралом» в РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин высказался о поражении красно-белых от «Урала» (2:3) в матче четвертого тура РПЛ.

«Проверка пройдена! Просто были допущены ошибки в обороне, которые были и остаются, я имею в виду центральную зону. Так что, команда играла не плохо, мотивация была, проявили характер. А «Урал» сейчас находится в хорошей форме и матч должен был закончиться вничью. Но грубая ошибка Литвинова, который не разобрался с вратарем. Ничего страшного не произошло, главные конкуренты тоже теряют очки, я про «Зенит», — приводит слова Гладилина Vprognoze.ru.

«Спартак» после четырех туров набрал 9 очков и занимает промежуточное третье место. «Урал» с 10 очками находится на первой строчке.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/11058110-gladilin-obyasnil-porazhenie-spartaka-v-matche-s-uralom-v-rpl.html
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