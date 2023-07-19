Гладилин оценил готовность «Спартака» к старту сезона

Бывший игрок «Спартака» Валерий Гладилин высказался о форме красно-белых перед началом сезона.

«Спартак» в последнем товарищеском матче перед стартом сезона обыграл азербайджанский «Нефтчи» (2:0) на «Открытие Арене». Голами отметились Павел Мелешин и Квинси Промес.

«Хорошо себя проявили те ребята, кто давно тренируется, например, Мелёшин. Им надо показывать себя, чтобы попасть в обойму. В начале матча вышли игроки не стартового состава, они себя и проявляли. Но за четыре дня до начала чемпионата никто не выкладывается по полной программе, потому что можно получить травму. Игроки немного берегли себя для старта чемпионата, а играли процентов на 70. У молодежи была самоотдача повыше. Если говорить о самой игре, то команда была не мотивированная, как и соперник. Он тоже делал много замен. Цель матча — это последняя репетиция. Главное, что обошлось без травм. А так, кто-то получил больше нагрузки, кто-то меньше. Думаю, что тренерский штаб уже определился со стартовым составом», — цитирует Гладилина «Евро-футбол.Ру».

В первом туре РПЛ сезона-2023/24 «Спартак» на своем поле встретится с «Оренбургом». Игра пройдет в воскресенье, 23 июля. Начало матча — 17.30 по московскому времени.