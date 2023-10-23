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Сегодня, 16:41

Гладилин: «Соболев в матче с «Пари НН» вышел на нуле, а результат делался без него»

Алина Савинова
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Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин считает, что красно-белые победили «Пари НН» (2:0) в 12-м туре РПЛ без усилий нападающего Александра Соболева.

«Внутри команды все может быть. Соболев после ухода Николсона считался основным нападающим, а в итоге не попадает в стартовый состав: или не готов, или какие-то недопонимания с тренером. Я не знаю обстановки внутри команды, но это решение Абаcкаля. Если нападающий выходит и ничего не создает... Соболев не осилил, не отдавал голевые передачи, никакой остроты не создал. Он вышел на нуле, а результат делался без него», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Гладилина.

Соболев вышел на замену в матче против «Пари НН» во втором тайме. Он появился на поле вместо Квинси Промеса, который получил повреждение.

«Спартак» набрал 20 очков и поднялся на 4-е место в турнирной таблице РПЛ. В 13-м туре чемпионата России красно-белые сыграют на выезде с «Факелом».

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005404445_gladilin_sobolev_vyishel_na_nule_a_rezultat_delalsya_bez_nego
Александр Соболев
Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
ФК Спартак (Москва)
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