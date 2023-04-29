Гладилин: «Вторую игру подряд «Спартак» вылезает из-под коряги. Но в следующем матче это может не прокатить»

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин поделился мнением о матче 25-го тура РПЛ между московской командой и «Ростовом» (1:1).

«Равные команды и результат закономерный. Преимущества не было ни у кого, моментов соперники создали примерно равное количество. Конечно, «Ростову» обидно на последней минуте пропустить мяч со стандарта. Это понятно. Но «Спартак» во втором тайме имел много моментов, чтобы сравнять счет. Что касается игры, видно, что у «Ростова» она поставлена. А вот Абаскаль пока ищет варианты. Непонятно, в какую схему команда играет. Особенно в защите. Все постоянно меняется. В средней линии нет стабильности. В атаке то же самое. Но то, что команда проявляет характер, и удача к ней повернулась, это хорошо. Вторую игру подряд «Спартак» вылезает из-под коряги. Но в следующем матче это может не прокатить. Нужно играть в хороший, содержательный футбол», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Гладилина.

«Ростов» с 50 очками занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» идет третьим, набрав 49 баллов.