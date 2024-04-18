Гладилин оценил игру «Спартака» в ответном матче Кубка России с «Зенитом»

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин отреагировал на ничью в ответном матче Кубка России между красно-белыми и «Зенитом» (0:0).

«Спартак» сыграл достойно и победить «Зенит» в том состоянии, в котором команда была неделю назад было просто нереально. «Красно-белые» избрали хорошую тактику, играя от обороны, на результат. Да, проиграли по многим позициям, но против «Зенита» играть в открытый футбол нельзя было», — цитирует Гладилина Vprognoze.ru.

Красно-белые уступили команде из Санкт-Петербурга со счетом 1:2 по сумме двух встреч.